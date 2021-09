Congo-Kinshasa: attacco all'arma bianca, nell'Ituri uccisi almeno 30 civili (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana circa 80 civili sono risultati dispersi dopo un attacco armato che ha colpito un convoglio di veicoli nell'Ituri, uccidendo almeno quattro persone e dando alle fiamme 15 mezzi. Nel riferire dell'attacco su Twitter, il centro di intelligence e sicurezza specializzato sul jihadismo "Africis" ha attribuito la responsabilità dell'attacco - non rivendicato - a combattenti della Provincia dello Stato islamico nell'Africa centrale (Iscap). Nell'attacco sono stati colpiti auto e camion che trasportavano cittadini di fede cristiana tra le città di Komanda e Beni. Secondo la stampa congolese, è praticamente certo che le persone scomparse siano state rapite dai miliziani a fini di riscatto, mentre secondo altri il convoglio viaggiava sotto la protezione delle forze di sicurezza. Sulla strada Komanda-Luna, tra le città di Ofay e Manzobe, i ribelli delle Forze democratiche alleate (Adf) hanno nuovamente attaccato in mattinata un convoglio di passeggeri, scortati da membri delle Forze armate congolesi (Fardc) e dai caschi blu della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo (Monusco). Venerdì scorso, 27 agosto, miliziani delle Adf hanno ucciso 19 civili a Kasanzi-Kithovo, nel territorio orientale di Beni, mentre martedì 31 agosto altri cinque cittadini congolesi sono stati uccisi dagli stessi assalitori, nell'area vicino a Mayi-Moya. (segue) (Res)