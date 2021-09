Congo-Kinshasa: attacco all'arma bianca, nell'Ituri uccisi almeno 30 civili (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Testimoni locali hanno riferito che alcuni passeggeri che facevano parte del convoglio preso di mira sono stati portati nella boscaglia dagli aggressori prima dell'intervento dell'esercito congolese, alimentando critiche sulle responsabilità militari e della Missione delle Nazioni Unite per la stabilizzazione nella Repubblica democratica del Congo (Monusco), i cui membri avrebbe dovuto secondo alcuni assicurare la protezione dei veicoli. Altre fonti hanno infine accusato dell'attacco i ribelli ugandesi delle Forze democratiche alleate (Adf) che operano nella regione, nonostante lo stato d'assedio che il presidente Felix Tshisekedi ha dichiarato in questa parte del Paese a maggio scorso - misura rinnovata a più riprese e tuttora in vigore - con l'obiettivo di agevolare le operazioni dell'esercito e di ripristinare un potere centrale. Sempre da maggio l'esercito congolese ha lanciato un'offensiva nell'est della Rdc per contrastare l'azione dei combattenti Codeco e di altri gruppi armati attivi in zona. L'intervento, che a inizio agosto si è concretizzato con la riconquista di sei villaggi da tempo in mano dei miliziani della Cooperativa, ha tuttavia aumentato le violenze armate in una regione della Rdc dove migliaia di persone sono state costrette a lasciare le loro case per cercare rifugio altrove. (segue) (Res)