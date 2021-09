Congo-Kinshasa: attacco all'arma bianca, nell'Ituri uccisi almeno 30 civili (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' in questo contesto che il presidente Tshisekedi ha autorizzato il dispiegamento delle forze speciali statunitensi nell’est del Paese per combattere i militanti islamisti. Lo ha reso noto in un comunicato la presidenza di Kinshasa, precisando che il capo dello Stato ha autorizzato il dispiegamento di esperti di antiterrorismo Usa che coadiuveranno in particolare l’esercito congolese a combattere le Forze democratiche alleate (Adf). La missione, si legge nella nota, durerà “diverse settimane” e mira a rafforzare la lotta dell’esercito congolese contro le Adf nei parchi nazionali di Virunga e Garamba. Secondo l’ambasciatore Usa a Kinshasa, Mike Hammer, che ha presentato la squadra a Tshisekedi, la presenza degli esperti statunitensi fa parte di una partnership concordata tra i due governi nel 2019. (Res)