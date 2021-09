Speciale difesa: Russia, ministro Difesa Shoigu avanza proposte per costruzione nuove città in Siberia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche in un contesto di calo della popolazione dell'Estremo oriente russo, è necessario costruire in Siberia agglomerati urbani che fungano da poli scientifici e tecnologici. È l'opinione del ministro della Difesa russo, Sergej Shoigu, espressa in un'intervista all'agenzia di stampa "Rbk". "In un incontro con i rappresentanti della comunità scientifica del ramo siberiano dell'Accademia delle scienze russa, ho letteralmente parlato dell'urgente necessità di costruire da tre a cinque centri scientifici e industriali in Siberia, con una popolazione da 300 mila a un milione di persone. Si tratta di centri scientifici, industriali ed economici. Dovranno diventare nuovi poli di attrazione sia per la popolazione di tutta la Russia sia per i nostri numerosi connazionali nei paesi della Csi ed all'estero", ha dichiarato Shoigu. "Tali centri daranno un potente impulso allo sviluppo della regione siberiana e, in definitiva, allo sviluppo sostenibile dell'economia russa. Non si tratta solo della costruzione di nuovi insediamenti nella taiga, ma dello sviluppo delle macroregioni siberiane e dell'intero Paese", ha aggiunto il ministro della Difesa. "Nell'ultimo decennio, su istruzione del presidente, l'Artico è stato esplorato attivamente: parlo principalmente dello sviluppo della Rotta marittima settentrionale e delle infrastrutture sulla costa, incluso un potente sistema di sicurezza. L'anno scorso, il presidente ha approvato la strategia per lo sviluppo della zona artica della Federazione Russa e la garanzia della sicurezza nazionale per il periodo fino al 2035. Questo documento ha definito i principali compiti e obiettivi delle autorità. Molto riguarda anche la garanzia della sicurezza nazionale dell'Artico, cosa che il ministero della Difesa fa con costanza ormai da diversi anni", ha affermato il ministro della Difesa. (Rum)