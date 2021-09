Speciale difesa: Afghanistan, Messa, studentesse hanno priorità in corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non abbiamo aggiornamenti sulle studentesse afghane de La Sapienza, il nostro ministro degli Esteri è a Doha e sta cercando di iniziare la fase due che prevede corridoi umanitari e loro, come altri studenti segnalati dagli atenei e anche dalle Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio, sono in una lista prioritaria". Lo ha detto Maria Cristina Messa, ministra dell'Università e della ricerca, a "24Mattino", su Radio 24 a proposito delle studentesse afghane dell'Università "La Sapienza" rimaste a Kabul. La ministra ha aggiunto: "evidentemente dovrebbero spostarsi via terra quindi va dato il tempo a Difesa, Esteri e Interni di organizzare questi corridoi". (Rin)