Speciale difesa: Grecia, ex commissario Ue Stylianides guiderà nuovo ministero della Protezione civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo greco ha confermato che l'ex commissario europeo per gli Aiuti umanitari e la Gestione delle crisi, il cipriota Christos Stylianides, guiderà il nuovo ministero per la Crisi climatica e la Protezione civile. L'ex capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare, Evangelos Tournas, è stato nominato viceministro, ha spiegato il portavoce del governo di Atene, Yiannis Oikonomou. Stylianides riceverà la cittadinanza greca onoraria per prestare servizio prima della cerimonia di giuramento di venerdì, in linea con la legge greca. L'ex commissario, 63 anni, è stato parlamentare europeo da luglio a ottobre 2014 e al Parlamento cipriota (2006-13), con il Partito democratico conservatore (Disy). La nomina arriva dopo il rifiuto a guidare il nuovo dicastero da parte dell'ex capo di Stato maggiore della Difesa ed ex ministro Evangelos Apostolakis. (Gra)