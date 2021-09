Speciale difesa: Afghanistan, ministra Difesa Spagna, rischio che Paese diventi nido terrorismo internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo la ripresa del potere da parte dei talebani in Afghanistan ed il ritiro delle truppe occidentiali c'è il rischio che il Paese diventi un nido di terrorismo internazionale che potrebbe anche diffondersi in altre aree, come il Sahel. Lo ha affermato la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, nel corso di un'intervista a "Telecinco", ammettendo che l'azione in Afghanistan si è rivelata ancora una volta un "fallimento". Robles ha lodato il lavoro delle Forze armate spagnole nell'operazione di evacuazione dei collaboratori locali ma ha espresso il suo rammarico per le persone che non hanno potuto essere portate fuori dal Paese. A questo proposito, la ministra ha ribadito che l'Europa "non può guardare dall'altra parte". Per quanto riguarda la proposta del Partito popolare (Pp) di cambiare le modalità con le quali vengono eletti i membri del Consiglio generale della magistratura (Cgpj), secondo Robles è un'opzione "perfettamente rispettabile", ma ha sottolineato che la legislazione attuale deve essere rispettata e l'organo di governo dei giudici deve essere rinnovato. (Spm)