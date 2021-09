Speciale difesa: Bielorussia, attivista dell'opposizione Kolesnikova condannata a 11 anni di detenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Znak, anch'egli arrestato a settembre, era stato precedentemente accusato di aver convocato manifestazioni volte a danneggiare la sicurezza, la sovranità, l'integrità territoriale, la sicurezza nazionale e la difesa del Paese. Migliaia di bielorussi, tra cui decine di giornalisti che seguivano le proteste, sono stati arrestati durante le proteste organizzate per manifestare contro le elezioni. Il leader bielorusso, Aleksandr Lukashenko ha negato qualsiasi illecito riguardo al voto e si rifiuta tuttora di negoziare con l'opposizione per dimettersi e indire nuove elezioni. L'Unione europea, gli Stati Uniti, il Canada e gran parte dei Paesi della comunità internazionale si sono rifiutati di riconoscere Lukashenko come legittimo leader della Bielorussia e hanno emesso delle sanzioni contro la "falsificazione" del voto e la repressione contro i manifestanti. (Rum)