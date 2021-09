Speciale difesa: Somalia, Etiopia annuncia ritiro dei suoi uomini dalle regioni di Bai e Ghedo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'esercito dell'Etiopia ha informato il governo federale della Somalia che ritirerà le sue forze dalle regioni Bai e Ghedo, situate rispettivamente negli stati del Sud-ovest e dell'Oltregiuba. In una lettera inviata al ministero della Difesa somalo e citata dal quotidiano "Somali Guardian", l'esercito etiope afferma in particolare l'intenzione di ritirare le sue truppe dalle città di Qansax Dheere, nella regione di Bai, e di Burdubo, nella regione di Ghedo, senza specificarne i motivi. L'annuncio giunge mentre si intensificano i combattimenti nel nord dell'Etiopia tra le forze federali e quelle alleate del Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf), con il conflitto che si è ormai allargato alle vicine regioni di Amhara e Afar. L'Etiopia è attualmente il secondo Paese contributore della Missione dell'Unione africana in Somalia (Amisom) con 4.395 uomini impiegati. (Res)