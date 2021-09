Speciale difesa: Sudan, sequestrate armi russe a bordo di un volo proveniente dall'Etiopia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La notizia giunge in un momento di gravi tensioni tra Sudan ed Etiopia legate ai diritti di sfruttamento nell'area di confine nota come triangolo di al Fashaga, rivendicata da entrambi i Paesi. Le relazioni fra Khartum e Addis Abeba sono inoltre ai ferri corti anche in relazione al dossier della Grande diga della rinascita etiope (Gerd) che vede contrapposte l'Etiopia, da una parte, e l'Egitto e il Sudan dall'altra. La scorsa settimana l'esercito federale etiope ha accusato il Sudan di aver sostenuto un tentativo - poi fallito - di interrompere i lavori di costruzione della Gerd che sarebbe stato condotto da non meglio precisati "elementi allineati con il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf)". In una dichiarazione, la Forza di difesa nazionale etiope (Endf) ha affermato che l'esercito etiope ha ucciso "50 terroristi" e ne ha feriti oltre 70 mentre cercavano di infiltrarsi attraverso il confine sudanese nell'area in cui è in costruzione la diga. "Gli aggressori si sono uniti ai nostri 'nemici storici' nel tentativo di bloccare la costruzione della diga, ma hanno fallito", si legge nella nota, che non specifica la loro identità. "Gli aggressori trasportavano armi leggere e pesanti, nonché mine, ma sono stati fermati dall'esercito etiope che sta monitorando l'area 24 ore su 24", prosegue la dichiarazione, aggiungendo che gran parte degli aggressori armati "sono fuggiti tornando al nord dopo la loro sconfitta" e che l'esercito etiope ha sequestrato alcune delle loro armi e ne ha distrutte altre. (Res)