Omicidio Willy: Vincenzi (Regione Lazio), i suoi sogni vivranno nel cuore di tutti

- "Un anno fa a Colleferro il terribile omicidio di Willy Monteiro Duarte, massacrato a 21 anni mentre cercava di aiutare un amico in difficoltà. Un ragazzo buono e generoso, con un sorriso carico di vita. I suoi sogni vivranno sempre nel cuore dei suoi cari e di tutti noi. La Regione Lazio ha istituito un premio regionale a suo nome, destinato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle strutture del sistema educativo regionale dell'istruzione e formazione professionale. Il suo nome sarà un esempio per tutte le giovani generazioni". Così in una nota Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio. (Com)