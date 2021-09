Siria: Dara'a, verso accordo cessate il fuoco con mediazione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione della polizia militare russa si è recata questa mattina nel quartiere di Dara'a el Balad, nel governatorato meridionale di Dara'a, in Siria, riuscendo a consolidare l’intesa per il cessate il fuoco tra le forze del governo siriano e le milizie locali. Secondo il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid” la delegazione, accompagnata da ufficiali dell’esecutivo di Damasco, ha proseguito i colloqui con i ribelli locali per la risoluzione della crisi, in corso da diverse settimane nella provincia siriana. Secondo quanto anticipato ieri sera da fonti del quotidiano, il comitato centrale per i negoziati di Dara'a ha contestualmente concordato con il comitato di sicurezza delle forze del presidente Bashar al Assad e con la parte russa di porre fine all’escalation nel governatorato. L'intesa dovrebbe prevedere fra l’altro misure come la consegna di tutte le armi leggere, il dispiegamento di nove postazioni militari e lo svolgimento di ispezioni nei quartieri residenziali, oltre all'espulsione verso altre aree di tutti i cittadini contrari all’intesa e il ritiro dei rinforzi militari dai dintorni della cittadina. In precedenza, le autorità russe avevano concesso ai ribelli del quartiere, cinto d’assedio per 75 giorni dalle forze governative, una tregua e un ultimatum per la ripresa dei colloqui con le autorità di Damasco entro le 10:00 di questa mattina. (segue) (Res)