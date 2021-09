Siria: Dara'a, verso accordo cessate il fuoco con mediazione russa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo una prima “road map” presentata lo scorso 15 agosto dalla Russia, che prevedeva l’espulsione verso il nord della Siria dei cittadini ribelli e la consegna delle armi, le trattative si sono arenate per qualche giorno. Sabato scorso, 4 settembre, il portavoce del Comitato centrale di Dara'a, Adnan al Masalmeh, ha dichiarato di aver chiesto al rappresentante russo nel sud della Siria il trasferimento in Turchia, previa approvazione da parte del governo di Ankara; secondo il portale siriano “Enab baladi”, vicino all’opposizione ad Assad, i clan di Dara'a el Balad hanno invece chiesto al re giordano, Abdullah II, di intervenire per fermare le operazioni militari nel quartiere, abitato da più di 50 mila persone, e in caso di fallimento di facilitare l’apertura di un corridoio umanitario per gli sfollati verso la Giordania. L’area di Dara'a, che ha assistito negli ultimi giorni a nuovi scontri e bombardamenti prima dell’ultimo cessate il fuoco, ha una rilevanza strategica cruciale per lo Stato siriano, specialmente in vista del progetto energetico – in corso di discussione in questi giorni – che prevedrebbe l’esportazione di gas naturale egiziano ed energia elettrica giordana attraverso il territorio della Siria in direzione del Libano e del Mediterraneo. (Res)