Imprese: digitalizzazione, Regione Lazio e Camere commercio lanciano bandi da 12,5 milioni (2)

- I due avvisi pubblici mettono a disposizione delle imprese del Lazio complessivamente 12,5 milioni di euro – di cui 10 milioni di euro della Regione e 2,5 della Camera di Commercio di Roma – e sono destinati, il primo, a sostenere gli investimenti delle micro, piccole e medie imprese (Mpmi) in tecnologie e formazione in grado di accelerare la loro digitalizzazione e il loro sviluppo in chiave innovativa e sostenibile e, il secondo, ad aiutare le imprese (Mpmi) del territorio a prendere consapevolezza delle proprie necessità digitali, grazie a un'analisi specifica dei loro fabbisogni. "Bisogna dimenticare il prima ossibile questo periodo del Covid e dobbiamo ricostruire un sistema economico più potente ed efficace di quello che avevamo prima della pandemia - ha detto il presidente della Cciaa Roma Tagliavanti -. I primi segnali sono buoni: il sistema economico del nostro paese ha resistito e quindi è pronto: sono in aumento del 6,6 per cento gli investimenti, 5 punti in più rispetto alla fase pre-Covid. Adesso dobbiamo recuperare una serie di gup che abbiamo come il ritardo digitale, anche se nel periodo del Covid abbiamo fatto un grande passo in avanti. Nessuno basta a se stesso: in questo momento l'economia si rilancia con un rapporto tra pubblica amministrazione e imprese, lavorando insieme si riescono a raggiungere meglio gli obiettivi. Partiamo dal digitale per la ripartenza e dobbiamo farlo in maniera diversa dal passato". (segue) (Rer)