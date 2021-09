Imprese: digitalizzazione, Regione Lazio e Camere commercio lanciano bandi da 12,5 milioni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Camera di commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, poi ha citato alcuni elementi essenziali per la ripartenza: "serve una maggiore collaborazione, sia le imprese devono collaborare tra di loro, facendo rete, sia le pubbliche amministrazioni devono fare rete. Se alcuni enti importanti come la Regione Lazio e le Camere di commercio, hanno lo stesso obiettivo, aumentare la capacità digitale delle imprese, devono lavorare insieme - ha sottolineato Tagliavanti -. In questo momento, tra l'altro, le imprese hanno una buona reazione, sia della nostra Regione che del Paese: una capacità di riassorbire l'occupazione, di creare investimenti e fare ricchezza. Quindi, proprio questo è il momento di accelerare, avere fiducia nel sistema imprenditoriale dando risorse. I bandi prevedono, infatti, la possibilità soprattutto per le piccole imprese, di avere un finanziamento per l'acquisto di macchinari ma anche di formazione, perché nel digitale è importante anche la formazione. Non basta avere la macchina, ma occorre sapere usare", ha concluso. "ll Covid ci lascia qualche insegnamento, oltre a tanta sofferenza - ha aggiunto il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori -. Uno di questi è la necessità di sinergia istituzionale e interistituzionale. Non ci può essere crescita senza una crescita digitale del Paese. La programmazione 2021-2027 andrà di pari passo con il Pnrr che è un'occasione unica, da non sprecare", ha concluso (segue) (Rer)