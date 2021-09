Imprese: digitalizzazione, Regione Lazio e Camere commercio lanciano bandi da 12,5 milioni (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per realizzare le diagnosi digitali le imprese potranno rivolgersi a digital innovation hub e altri soggetti qualificati attraverso processi di selezione nazionali ed europei e presenti sul sito "atlantei 4.0" oppure a manager dell'innovazione iscritti nell'apposito elenco previsto dal Mise o ad altri soggetti in grado di garantire adeguata professionalità e indipendenza e che siano persone giuridiche, abbiano realizzato negli ultimi tre anni almeno 10 servizi di diagnosi digitale per conto di imprese, per un fatturato complessivo di almeno 200.000 euro e che non siano controllati, direttamente o indirettamente, da imprese fornitrici di hardware, software o soluzioni digitali. La partecipazione al bando sarà possibile esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Gecoweb plus della società in house regionale Lazio Innova, alla quale si deve essere registrati. Le domande sono già compilabili sulla piattaforma Gecoweb plus e potranno essere presentate a partire dalle ore 12 di domani, 7 settembre. Entrambi gli avvisi prevedono che i fornitori siano qualificati, a partire da quelli identificati come professionalmente idonei nell'ambito delle politiche di Industria 4.0. Tuttavia i requisiti previsti dall'avviso "voucher diagnosi digitale" sono più stringenti, in quanto chi realizza la diagnosi digitale deve anche assicurare la neutralità e l'eccellenza delle tecnologie e delle soluzioni suggerite, come tipico dei costituendi European digital innovation hub, l'interfaccia per le imprese prevista nel programma europeo per la digitalizzazione anche per l'accesso alle risorse europee che vi convergono (Pnrr, Fesr, Investeu, ecc.). (segue) (Rer)