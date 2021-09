Imprese: digitalizzazione, Regione Lazio e Camere commercio lanciano bandi da 12,5 milioni (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Potenziamento delle competenze digitali dei lavoratori, nuove tecnologie, dall'intelligenza artificiale alle stampanti 3D fino ai big data per monitorare 'in progress' il proprio posizionamento sul mercato rispetto ai propri competitor, e più strumenti per la cyber security, come il supporto di tecnici e società di consulenza specializzati. Sono le principali misure per le imprese previste nella nuova agenda digitale 2021-2027 della Regione Lazio - ha annunciato l'assessora alla trasformazione digitale, Roberta Lombardi -. Oltre alle misure già messe in atto, che riguardano le attività volte al completamento del processo di attivazione della banda ultra larga e l'attività di supporto alla digitalizzazione dei piccoli Comuni, stiamo lavorando alla nuova Agenda Digitale della Regione Lazio 2021-2027, che verrà adottata entro la fine di quest'anno". ha spiegato Lombardi. (Rer)