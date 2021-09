Imprese: Feltrin (Federlegnoarredo), contenti di come è partito Salone del Mobile, risultati sopra aspettative

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siamo contenti di come è partita questa edizione, i risultati sono sopra le aspettative. Lo ha detto il presidente di Federlegnoarredo Claudio Feltrin, durante un talk che si è tenuto questa mattina al Supersalone, a Fiera Milano Rho. "Per noi era un elemento simbolico, la decisione non è stata facile. Una manifestazione del genere ha bisogno di più di un anno di tempo per essere organizzata, ma siamo riusciti a trovare un accordo sul fatto di non farla nella maniera classica e nel trovare velocemente una formula che fosse adatta alla situazione" ha aggiunto Feltrin. "Pensiamo di aver trovato la formula perfetta grazie alla voglia di rischiare, alla fantasia dell'architetto Boeri e a tutti i nostri imprenditori che ci hanno seguito nella scelta, che non era così scontata e facile", ha concluso. (Rem)