Cipro: ministro Finanze, con piena attuazione Pnrr possibile aumento Pil del 7 per cento

- L'attuazione con successo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) di Cipro da 1,3 miliardi di euro potrebbe portare ad un aumento del 7 per cento del Pil e la creazione di migliaia di posti di lavoro. Lo ha detto il ministro delle Finanze cipriota, Constantinos Petrides, nel corso di una audizione davanti alla commissione Finanze della Camera cipriota. “Il motivo principale per cui è stato creato il Piano è stato quello di aiutare le finanze pubbliche, realizzare investimenti che non sarebbero stati realizzati perché gli Stati membri non sarebbero stati in grado a causa della crisi ma anche per evitare di finire in gravi difficoltà per quanto riguarda le finanze pubbliche", ha detto il ministro aggiungendo che il miglioramento delle finanze pubbliche comporterà ulteriori aumenti di rating, ma anche declassamenti nel caso peggiorassero. In questo contesto, Petrides ha ricordato la recente analisi dell’agenzia di rating Standard and Poor's, secondo cui le finanze pubbliche rappresentano un potenziale rischio per l'economia e che "il debito pubblico deve essere ridotto al 90 per cento (del Pil) entro il 2024". I parlamentari hanno appreso che il governo si aspetta la prima tranche di dei fondi stanziati per Cipro, risorse pari a circa 156 milioni di euro, nei prossimi sei giorni. Petrides ha affermato che i soldi provengono dai contributi degli Stati membri e dovrebbero essere ripagati in un periodo di 30 anni. "Sia che assorbiamo o meno questi fondi, il contributo dei contribuenti ciprioti al Fondo per la ripresa dell'Ue sarà lo stesso", ha affermato. "Ciò solleva l'obbligo di tutti di garantire il pieno assorbimento, non solo il massimo", ha sottolineato. "L'esborso di tutti i fondi è indissolubilmente legato alla tempestiva realizzazione di tutti i 271 obiettivi e parametri di riferimento fissati per ciascuno degli investimenti e delle riforme”, ha concluso il ministro.(Gra)