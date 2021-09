Germania: Covid, 58 per cento per regole più severe per non vaccinati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 58 per cento dei tedeschi è favorevole all'introduzione di norme anticontagio più severe per la partecipazione dei non vaccinati contro il Covid-19 a eventi o il loro ingresso in luoghi aperti al pubblico. È quanto si apprende da un sondaggio effettuato dall'istituto demoscopico tedesco YouGov. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, il 28 per cento degli intervistati considera corrette per quanti non hanno ricevuto il preparato contro il coronavirus le stesse norme in vigore per vaccinati e guariti. Un altro 9 per cento del campione dichiara di rifiutare tutte le regole per il contrasto alla pandemia di Sars-Cov2. In Germania viene applicata la regola “3 G”: a eventi e luoghi aperti al pubblico si può accedere soltanto se vaccinati, guariti o con test per il Covid-19 con esito negativo. In alcuni casi, potrebbe valere invece la regola “2 G”, con l'accesso consentito esclusivamente a vaccinati e guariti. (Geb)