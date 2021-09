Speciale difesa: Guinea-Conakry, ministero Esteri russo, Mosca chiede rilascio presidente Condé

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia si oppone a qualsiasi tentativo di cambiare il potere in modo incostituzionale in Guinea e chiede il rilascio del presidente Alpha Condé. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri russo, commentando il colpo di Stato dell'esercito guineano. "Mosca si oppone a qualsiasi tentativo di cambiare incostituzionalmente il potere. Chiediamo il rilascio di Condé e garanzie per la sua sicurezza. Riteniamo necessario riportare la situazione in Guinea su binari costituzionali il prima possibile. Esortiamo tutte le forze politiche guineane ad astenersi dal azioni che possono provocare ulteriori violenze e compiere sforzi per raggiungere una soluzione pacifica attraverso negoziati", ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota. La dichiarazione giunge dopo che il colonnello Mamadi Doumbouya, comandante delle forze speciali e leader dei golpisti, ha annunciato l'arresto di Condé, la sospensione della Costituzione, lo scioglimento del governo, la chiusura delle frontiere terrestri e la costituzione del Comitato nazionale per il raggruppamento e lo sviluppo (Cnrd). (Rum)