Speciale difesa: Sudan, sequestrate armi russe a bordo di un volo proveniente dall'Etiopia

- Le autorità del Sudan hanno sequestrato un carico di armi rinvenuto a bordo di un aereo della Ethiopian Airlines in arrivo all'aeroporto di Khartum e proveniente dalla capitale etiope Addis Abeba. È quanto riporta l'agenzia di stampa statale sudanese "Suna", secondo cui l'aereo è atterrato a Khartum sabato scorso. "Le armi sono arrivate in Etiopia provenienti dalla capitale russa, Mosca, nel maggio 2019. Le autorità etiopi le avevano detenute lì negli ultimi due anni, ma senza preavviso Addis Abeba ha autorizzato il loro trasporto a Khartum su un aereo civile", riferiscono fonti della sicurezza citate dall'agenzia, secondo cui la spedizione conteneva 72 scatole di armi e binocoli per la visione notturna. Secondo gli stessi funzionari, le armi sarebbero state destinate ad essere utilizzate in "crimini contro lo Stato" atti ad "impedire la transizione democratica e allo stato civile", con un chiaro riferimento ai lealisti dell'ex presidente Omar al Bashir, rovesciato nell'aprile 2019 dopo essere stato al potere per 30 anni. (Res)