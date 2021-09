Speciale difesa: Afghanistan, Ue, presto per previsioni tempi della nostra presenza a Kabul

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' troppo presto per fare previsioni sul quando l'Unione europea potrà stabilire la sua presenza in Afghanistan. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea, Nabila Massrali. "La presenza sarà stabilita in base alla situazione della sicurezza a Kabul e anche in base" al rispetto da parte dei talebani delle cinque "condizioni stabilite nella riunione dei ministri" degli Affari esteri la scorsa settimana. "E' troppo presto per speculare su una tabella di marcia", ha detto. (Beb)