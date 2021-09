Speciale difesa: Cisgiordania, 14 agenti incriminati per morte attivista Nizar Banat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura militare palestinese ha incriminato 14 membri delle forze di sicurezza dell’Autorità nazionale palestinese (Anp) per aver picchiato a morte l’attivista politico Nizar Banat. Lo riferisce il quotidiano panarabo “Al Arabi al Jadid”. "Le indagini si sono concluse e i pubblici ministeri militari hanno deciso di incriminare tutti gli ufficiali e le forze che hanno partecipato alla cattura di Nizar Banat", ha dichiarato dal portavoce dei servizi dell’Anp, il generale Talal Dweikat. L’attivista è morto lo scorso 24 giugno in seguito a una violenta operazione delle forze di sicurezza palestinesi. In seguito alla sua morte, migliaia di persone hanno protestato a Ramallah, Hebron e Betlemme contro il governo e il presidente dell’Anp Mahmoud Abbas, chiedendo un giusto processo nelle indagini sulla morte di Banat. L'attivista, 43 anni, era noto per i suoi video pubblicati sui social media che criticavano l'Autorità palestinese di Mahmoud Abbas, che accusava di corruzione. La sua famiglia ha accusato le forze di sicurezza palestinesi di averlo "assassinato". (Res)