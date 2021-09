Speciale infrastrutture: Kosovo-Serbia: ministro Infrastrutture Aliu, impegnati per costruire autostrada della Pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo kosovaro lavorerà per assicurare la costruzione dell'autostrada della Pace, uno dei punti degli accordi di Washington raggiunti lo scorso anno tra Kosovo e Serbia alla Casa Bianca. Lo ha confermato il ministro delle Infrastrutture kosovaro, Liburn Aliu, sottolineando che Pristina ha preso impegni per la costruzione dell'autostrada tra Besi e Merdare. La costruzione, secondo Aliu, dovrebbe iniziare nella prossima primavera. "Il processo può essere ulteriormente ritardato per ragioni finanziarie, ma questo è un processo che verrà concluso", ha dichiarato il ministro kosovaro, secondo cui l'altra parte (la Serbia) "deve fare la sua parte" anche se al momento "non ha fatto nulla". "Non posso dirlo con grande certezza, ma penso che nella primavera del prossimo anno avremo un'ottima opportunità per iniziare a costruire l'autostrada", ha concluso Aliu. (Alt)