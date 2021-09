Serbia-Austria: cancelliere Kurz, con Belgrado lottiamo contro l’immigrazione illegale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Austria e Serbia lottano insieme contro l’immigrazione illegale, che è tanto più importante oggi visti i recenti sviluppi in Afghanistan. Lo ha detto il cancelliere austriaco, Sebastian Kurz, oggi in visita a Belgrado. Kurz ha ringraziato il presidente serbo, Aleksandar Vucic, per averlo insignito dell’Ordine della Repubblica di Serbia. “La Serbia è il nostro partner commerciale più importante nei Balcani occidentali e 400 aziende austriache vi operano. Siamo legati strettamente alla Serbia sotto il profilo personale, culturale e politico”, ha detto il cancelliere. Vienna “sostiene la Serbia e tutti i Paesi dei Balcani occidentali nel processo di adesione all’Unione europea. Incoraggio Belgrado a compiere ulteriori progressi nel negoziato con il Kosovo. Solo quando tutti i Paesi dei Balcani occidentali si saranno uniti all’Ue allora l’Unione sarà completa”, ha scritto Kurz in un messaggio su Twitter. (Seb)