- India: stampa, preparativi in corso per visita di Modi negli Usa - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si recherà in visita negli Stati Uniti questo mese. Lo riferisce il quotidiano “Hindustan Times”, secondo il quale l’agenda verterà sul consolidamento delle relazioni bilaterali, sulla stabilizzazione dell’Afghanistan, sulla lotta al terrorismo, sull’Indo-Pacifico e sul cambiamento climatico. Il premier indiano dovrebbe incontrare il presidente statunitense, Joe Biden, a Washington il 23 settembre mentre il giorno dopo è previsto il vertice del Quad, il formato a quattro di cui fanno parte anche il Giappone e l’Australia. Il 25 settembre, invece, Modi parlerà all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. Per lui sarà il primo viaggio all’estero da marzo, quando si recò in Bangladesh, poco prima che la seconda grave ondata dell’epidemia di coronavirus colpisse l’India. Sarà anche il primo incontro di persona con Biden da quando si è insediato alla presidenza. Per preparare la visita di Modi una squadra indiana dovrebbe arrivare negli Usa il 9 settembre. (segue) (Res)