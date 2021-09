© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: inviato Asean chiede cessate il fuoco di 4 mesi per consegna aiuti umanitari - Erwin Yusof, inviato speciale dell'Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean) per il Myanmar ha chiesto un cessate il fuoco di quattro mesi in quel Paese per consentire la consegna del primo carico di aiuti umanitari, che dovrebbe arrivare verso la metà di settembre. Intervistato dall'agenzia di stampa "Kyodo",Erwin ha dichiarato di aver proposto il cessate il fuoco sino alla fine del 2021 nel corso di un colloquio in videoconferenza con il ministro degli Esteri della giunta militare birmana Wunna Maung Lwin, la scorsa settimana. Il governo militare birmano si sarebbe detto disponibile ad accettare una sospensione dei combattimenti con le milizie etniche che hanno aderito al governo ombra pro-democrazia. "Non si tratta di un cessate il fuoco politico, ma di un cessate il fuoco per garantire la sicurezza degli operatori umanitari", ha detto l'inviato. Gli aiuti destinati al Myanmar provengono dal Centro di coordinamento Asean per l'assistenza umanitaria con sede in Indonesia; si tratta perlopiù di forniture mediche necessarie al trattamento di pazienti affetti da Covid-19. (segue) (Res)