I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: Raggi, terminata prima fase lavori in area stalli autobus stazione Tiburtina - "Da qualche giorno i cittadini possono prendere gli autobus nel nuovo piazzale della Stazione Tiburtina. È terminata la prima fase dei lavori nell’area degli stalli dopo la demolizione della Tangenziale Est". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca uscente di Roma del M5s Virginia Raggi. "Abbiamo realizzato nuovi marciapiedi più spaziosi rispetto a prima e sono in corso i lavori per il percorso pedonale che da via Mazzoni condurrà direttamente all’interno della Stazione Tiburtina e dove sarà presente anche una nuova pista ciclabile. Questo quartiere ha finalmente cambiato volto", conclude Virginia Raggi. (segue) (Rer)