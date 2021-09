I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: taglio piega e droga, scoperto giro di spaccio dal parrucchiere, due donne in manette - Tra un taglio ed una piega c'è chi spacciava droga all'interno di un locale parrucchiere, credendo di restare impunito. L'attività illecita, messa in piedi da due donne K.A. 45enne liberiana e F.E. 37enne italiana, è stata scovata e smantellata a conclusione di una non semplice attività investigativa da parte degli agenti del commissariato Appio, diretto da Pamela de Giorgi. I controlli che la polizia di Stato sta attuando su tutto il territorio di competenza per contrastare lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti hanno permesso, in questo caso, di sorprendere all'interno del salone, in via Casilina, ben 440 grammi di hashish suddivisa in 5 panetti, di cui 4 da 100 grammi ed 1 da 40 grammi e altre 34 dosi della stessa sostanza dal peso di 22 grammi complessivi. Sempre all'interno del locale sono stati trovati 576 grammi di marijuana e la somma di 170 euro, oltre al materiale per il confezionamento. L'operazione, portata poi a termine presso le abitazioni delle donne, ha consentito di sequestrare altro stupefacente 500 grammi di marijuana a casa di K.A. e 3 dosi di marijuana dal peso di 2,2 grammi a casa di F.E.. Dopo le formalità di rito, le donne sono state arrestate per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e messe a disposizione dell'autorità giudiziaria. (segue) (Rer)