I fatti del giorno - Roma (5)

- Trasporti: Atac, con riapertura scuole 1.500 corse in più per il servizio di superficie - Con la riapertura delle scuole "saranno 1.500 le corse che si aggiungeranno al servizio di superficie Atac. Già a partire da oggi, 6 settembre, grazie all’affidamento di 24 linee ad operatori privati, abbiamo iniziato ad aumentare l’offerta di trasporto pubblico". Lo scrive, su Facebook, l'azienda del trasporto pubblico capitolino Atac. "A partire dal 13 settembre - aggiunge - saranno circa 135 i bus dedicati al trasporto scolastico. I servizi aggiuntivi saranno operativi fino a giugno 2022. Le risorse recuperate da Atac con questi sub-affidamenti saranno reinvestite su linee critiche in termini di affollamento, nonché su servizi di supporto alla rete tranviaria. In particolare saranno attivati servizi aggiuntivi su 41 linee. A regime il sistema consentirà di erogare circa 1.500 corse in più al giorno". A bordo dei mezzi pubblici, infine, "vige il limite massimo dell80 per cento della capienza complessiva ed è obbligatorio l’utilizzo della mascherina". (Rer)