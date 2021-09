Roma 2021: Gualtieri a San Basilio, lotta a criminalità, lavoro per tutti, decoro in quartieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "C'è un grande problema di sicurezza e criminalità, ci sono zone in cui c'è lo spaccio. Nel nostro programma coniughiamo il tema della sicurezza con quello della legalità, affrontando le cause che sono il disagio economico e sociale, la mancanza di lavoro, l'assenza di luce e decoro urbano, la dispersione scolastica, l'assenza di luoghi di incontro, anche culturali". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della visita al parco delle Balene a San Basilio di Roma. Il progetto della "Città dei 15 minuti", "stabilisce un modello di legalità e di società più giusta e più sicura. Solo con la vicinanza delle istituzioni alle persone e costruendo quartieri vivi si contrasta la criminalità", ha concluso. (Rer)