Italia-America latina: presentato rapporto Illa-Symbola su economia circolare e città verdi (3)

- L'evento conclude la prima fase del progetto finanziato dalla Direzione per la Cooperazione allo Sviluppo del Maeci, nel cui ambito Iila, Fondazione Symbola e Globe Italia, hanno realizzato cinque tavoli di dialogo, con oltre 800 partecipanti, su tematiche fondamentali per lo sviluppo urbano sostenibile: impatto del cambiamento climatico sulle città, energia e acqua, mobilità elettrica, gestione integrata dei rifiuti e architettura urbana, oltre a quattro visite tecniche a Treviso, Milano, Ferla e Roma-Vallelunga/Viterbo. “I risultati di queste attività, il network di esperti che vi hanno partecipato, come pure lo stesso Report presentato oggi sono disponibili nel Foro Permanente IILA-Symbola, un sito web dedicato che permette di dare continuità al progetto e di arricchirlo di nuove esperienze, dando vita ad una piattaforma di confronto e condivisione tra Italia e America Latina utile per promuovere politiche pubbliche, produzione e consumi sostenibili” ha concluso la SG Cavallari, auspicando una crescente partecipazione di soggetti pubblici e privati al progetto. (Res)