Roma 2021: da sindacati proposte a candidati sindaco, "patto per lavoro e sviluppo sostenibile"

- Cgil, Cisl e Uil questa mattina, durante una conferenza, hanno presentato proposte ai candidati sindaco di Roma per il rilancio della Capitale. "Il confronto con chi si candida a governare la città necessita di regole di ingaggio certe. Per questo chiediamo ai candidati che vorranno confrontarsi con Cgil, Cisl e Uil l'impegno a sottoscrivere un Patto per il lavoro e lo sviluppo sostenibile della Capitale. Delle 10 azioni che la nuova amministrazione dovrebbe mettere in campo questa è la prima e ineludibile - sottolineano i sindacati -. Siamo convinti che il rilancio della città passi da un impegno corale di tutte le forze che credono che cambiare Roma sia possibile. 'Lavoriamo per Roma' è lo slogan che abbiamo scelto a sostegno della vertenza sindacale per il futuro della Capitale e per cui continueremo a batterci, sperando almeno questa volta di avere al nostro fianco la nuova amministrazione comunale". Gli altri nove punti sono sintetizzati in tre aree: affrontare le emergenze, vivere la città rendendola vivibile, pulita e intelligente, e la terza area è la città del futuro che nello specifico riguarda proposte per attrarre giovani, includere le diversità e la sfida Capitale. (segue) (Rer)