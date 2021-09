Roma 2021: da sindacati proposte a candidati sindaco, "patto per lavoro e sviluppo sostenibile" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Michele Azzola, segretario generale Cgil Roma e Lazio ha spiegato che "siamo a meno di un mese dalle elezioni e abbiamo voluto proporre un decalogo di azione ai candidati per provare a far diventare la campagna elettorale di Roma una campagna che affronti dal lato soluzioni e non dal lato polemiche le strategie migliori per rilanciare la città". Azzola ha fatto un appello ai cittadini romani "a partecipare al voto, devono sceglierlo sulla base della miglior conoscenza e possibilità di realizzare le proposte. Così si può partecipare al rilancio della città. Non abbiamo scelto di fare una iniziativa con i candidati - ha aggiunto - ma interrogarli su una serie di proposte. Di queste dieci, l'azione primaria è l'attivatore sociale dei diritti senza cui tutto è difficile. La strada è quella del lavoro, senza quello è difficile immaginare che i giovani possano andare a vivere da soli. Roma è diventata la città dei lavoretti. Aumento spaventoso di contratti a termine, di breve e brevissima durata. Ai candidati chiediamo un patto per il lavoro di qualità e di sviluppo sostenibile - ha sottolineato Azzola -. Prima leva deve guardare al lavoro che produce il comune direttamente. Seconda leva riguarda gli investimenti. Siamo pronti ad aprire confronti nel merito di tutte le singole proposte". (segue) (Rer)