Roma 2021: da sindacati proposte a candidati sindaco, "patto per lavoro e sviluppo sostenibile" (3)

- Carlo Costantini, segretario generale Cisl Roma Capitale e Rieti ha aggiunto che i punti critici evidenziati nel programma sono "la fotografia di un disastro, di una perdita di autorevolezza di questa giunta e di quelle che la hanno preceduta. La pandemia ha fatto da miccia a tante situazioni che già c'erano. Da patto per il lavoro discendono gli altri nove punti, e ai candidati chiediamo di confrontarsi su questo punto. Chi andrà a governare Roma per i prossimi cinque anni deve assumere un impegno preventivo. Dobbiamo confrontarci. Il dialogo è quello che è mancato. I romani si devono riappropriare della propria città". Alberto Civica, segretario generale Uil Lazio ha proseguito spiegando che "a Roma servirebbe un sindaco, cosa che non abbiamo avuto. Un sindaco che sia un punto di riferimento, un elemento di dialogo e stabilità nel rapporto con le altre istituzioni come regione e governo. Ci sono temi come i poteri di Roma che non possono essere risolti solo dal sindaco di Roma. Abbiamo assistito in questi cinque anni a un balletto tra comune e regione, e un rapporto col governo inesistente. Dobbiamo rivendicare che Roma è la Capitale d'Italia. Gli altri paesi europei investono sulle capitali", ha concluso. (Rer)