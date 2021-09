© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' necessario "investire nell’approccio One Health, ovvero guardando a esseri umani, animali e ambiente come un unico ecosistema per rispondere alle emergenze sanitarie di oggi e di domani". Lo ha scritto su Twitter il ministro della Salute, Roberto Speranza, nella giornata conclusiva della ministeriale G20 Salute in corso presso i Musei capitolini in Campidoglio a Roma. (Res)