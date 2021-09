Green pass: Giorgetti, prevedo estensione per garantire condizioni sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una cosa è certa: per la ripresa delle attività economiche, visto che parliamo di questo Salone, dobbiamo garantire condizioni di sicurezza. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti a margine di una visita al Salone del Mobile di Milano. "Le condizioni di sicurezza esigono che chi frequenta i luoghi affollati in qualche modo dia garanzie di non contagiare nessuno. Il green pass è una misura che va esattamente in questa direzione. Quindi, ne prevedo un'ulteriore estensione" ha aggiunto, rispondendo a chi gli ha chiesto di un'eventualità estensione per aziende e pubblica amministrazione. (Rem)