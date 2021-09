Repubblica Ceca: tasso di disoccupazione scende al 3,6 per cento ad agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tasso di disoccupazione ad agosto in Repubblica Ceca scende al 3,6 per cento. Lo ha riferito l’Ufficio del lavoro ceco. Il dato, che a luglio era pari al 3,7 per cento, torna così ai livelli del maggio del 2020. Il numero assoluto di persone in cerca di un lavoro scende a 267.889 (-4.289) ma è cresciuto anche il numero delle offerte di lavoro. Gli analisti si attendevano che il tasso di disoccupazione restasse al 3,7 per cento anche nel mese di agosto. (Vap)