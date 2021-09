G20: al via terza sessione ministeriale Salute, strategie per accesso equo a vaccini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha preso il via la terza sessione del G20 Salute dedicata alla definizione di strategie globali per sostenere l'accesso equo a vaccini, terapie e diagnosi, compresi gli investimenti nella promozione della salute e nella prevenzione delle malattie per raggiungere la copertura sanitaria universale. Riuniti all'interno dei Musei capitolini in Campidoglio, al termine della giornata conclusiva della ministeriale G20 Salute, i rappresentanti dei Paesi membri potrebbero firmare il cosiddetto "Patto di Roma" per far sì che il vaccino sia un diritto di tutti e non un privilegio per pochi. (Res)