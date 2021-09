Roma 2021: Gualtieri su Municipio IV, ricandidatura Della Casa per M5s è schiaffo a San Basilio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qui c'è stato uno schiaffo politico ai cittadini. La presidente Roberta Della Casa sfiduciata, è stata premiata da Raggi prima come delegata e ora come ricandidata". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in occasione della visita a San Basilio di Roma dove ha incontrato commercianti e residenti. "Con Massimiliano Umberti (candidato alla presidenza del centrosinistra, ndr) avremo invece un Municipio vicino ai cittadini ed efficiente", ha concluso.(Rer)