Roma 2021: Municipio IV, Umberti (Pd), da M5s narrazione distorta su San Basilio

- "Il M5s qui racconta una storia completamente opposta alla realtà. Fanno solo spot elettorali. La sindaca è tornata dopo 4 anni e mezzo dicendo che ha risolto molti problemi e invece non è vero. Noi ripartiremo dalla pulizia ma anche da un lavoro che era in atto sulla dispersione scolastica e si è interrotto con l'arrivo del M5s". Lo ha detto il candidato alla presidenza del Municipio IV per il centrosinistra, Massimiliano Umberti, in occasione della visita del candidato a sindaco Roberto Gualtieri a San Basilio. (Rer)