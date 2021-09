Tunisia: tribunale algerino ordina custodia cautelare per leader Qalb Tounes Nabil Karoui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tribunale algerino ha ordinato la custodia cautelare per il leader del partito tunisino Qalb Tounes (Cuore della Tunisia), Nabil Karoui, e suo fratello, il deputato sospeso Ghazi Karoui, arrestati lo scorso 29 agosto nella regione algerina di Tebessa. Lo hanno reso noto le autorità giudiziarie algerine, le quali hanno riferito che i due fratelli sono stati accusati per aver attraversato illegalmente il confine tra Tunisia e Algeria. Karoui, ex candidato alle presidenziali in Tunisia nel 2019, è perseguito in Tunisia con l'accusa di corruzione finanziaria ed evasione fiscale, ed è scomparso dopo il suo rilascio su cauzione avvenuto a metà dello scorso giugno. (Tut)