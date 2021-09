Sanità: assessore Lazio, inaugurato nuovo pronto soccorso Vannini, ospedale "in rosa"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi inauguriamo il nuovo pronto soccorso dell'Ospedale dedicato a Giuseppina Vannini, prima Santa della sanità romana, fondatrice dell'ordine delle Figlie di San Camillo. Voglio esprimere gratitudine per lo straordinario lavoro e l'impegno assiduo che tutti gli operatori sanitari del Vannini stanno svolgendo anche in questo periodo di pandemia". Lo afferma in una nota l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato. "Presso questa struttura sono stati assistiti oltre 4.000 pazienti Covid, fin dal principio l'Ospedale Vannini è stato fondamentale nella cura e nell'assistenza, con professionalità e grande empatia nei riguardi dei pazienti. Sono trascorsi oltre 580 giorni dall'individuazione della coppia di coniugi cinesi, da allora le nostre vite sono profondamente cambiate. Abbiamo fatto un lavoro importante, l'ospedale Vannini è un avamposto in un quartiere popolare e multietnico, e fondamentale è la sinergia con il Servizio Sanitario Regionale e con la Asl Roma 2. Questo lavoro ha dato risultati ottimi e non si ferma, oggi siamo in una fase diversa, oltre 4 milioni di over 12 sono immunizzati e a breve l'80 per cento avrà chiuso il ciclo vaccinale, e grazie a presidi sanitari come questo andiamo avanti nella messa in sicurezza della popolazione". (segue) (Com)