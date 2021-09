Sanità: assessore Lazio, inaugurato nuovo pronto soccorso Vannini, ospedale "in rosa" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quello che è importante comprendere è che il rischio tra coloro che sono vaccinati e chi non lo è di andare in Terapia intensiva è di 39 volte superiore. Il pericolo per chi non è vaccinato è molto alto e insieme dobbiamo percorrere ultimo miglio. Questa giornata segna un passaggio importante, il rinnovamento del Pronto Soccorso dell'Ospedale Vannini è un nuovo inizio grazie al miglioramento tecnologico e per la garanzia di un servizio di qualità. Ci tengo molto a sottolineare che Questo è un ospedale 'in rosa', dove si presta molta attenzione alla violenza di genere con percorsi dedicati, qui le donne che vivono situazioni difficili posso trovare una porta sempre aperta", continua l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato. "In bocca al lupo per quello che ci aspetta, sono sicuro che per tutto il personale del Vannini sarà una sfida importante, che saprà portare avanti al meglio. (Com)