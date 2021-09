Omicidio Willy: ad un anno dalla morte il processo è nel pieno, venerdì depone l'amico Samuele (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo vicini, come ogni giorno dell’anno, alla famiglia Monteiro Duarte”. Ha scritto su Facebook il sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna. “Siamo all’opera assieme agli enti locali ed alla Regione, come ogni giorno dell’anno, affinché la memoria collettiva custodisca il sacrificio di Willy attraverso tutti gli strumenti a disposizione: dalla costruzione della piazza bianca, al monumento contro ogni forma di violenza, all’arte muraria, ai premi e concorsi letterari. Siamo certi che le parole giuste per descrivere il nostro stato d’animo non le troveremo mai; le azioni, più che le parole, saranno la nostra testimonianza”. (Rer)