- Più di 5.500 persone, tra cui alcuni bambini di undici anni, sono state arrestate a Hong Kong, Macao e nella provincia cinese del Guangdong durante un'operazione congiunta in atto da giugno. Lo ha reso noto oggi la polizia cinese, secondo cui l'operazione contro le attività illecite e la criminalità organizzata, con il nome in codice "Thunderbolt 2021", si è svolta in due fasi: dal 6 giugno all'11 luglio e dal 16 al 30 agosto. Secondo le forze dell'ordine, a Hong Kong 2.320 persone di età compresa tra gli 11 e gli 84 anni sono state arrestate per una serie di reati come traffico di droga, frode, scommesse illegali e riciclaggio di denaro. Il sovrintendente capo Ryan Wong Wai dell'Ufficio per la triade e la criminalità organizzata (Octb) ha affermato che più di 1.100 persone sono state arrestate anche nel Guangdong, mentre altre 2.100 persone sono state arrestate o interrogate a Macao. I tre territori hanno intrapreso nell'anno 2000 campagne annuali congiunte contro il crimine in vista della festività della giornata nazionale del primo ottobre. (Cip)