Algeria: ministro Esteri Lamamra in Niger, focus su crisi in Libia e stabilità Sahel

- Il ministro degli Affari esteri dell'Algeria, Ramtane Lamamra, si recherà in Niger come inviato speciale del presidente della Repubblica, Abdelmajid Tebboune, per una visita di lavoro di due giorni. Lo ha riferito il quotidiano "Algerie Maintenant", affermando che durante questa visita Lamamra dovrebbe incontrare i vertici delle autorità del Niger. Il quotidiano ha aggiunto che durante la visita verranno discussi, oltre ai temi bilaterali, alcune questioni regionali e internazionali di comune interesse con l'obiettivo di rafforzare le tradizioni di dialogo e coordinamento tra i due Paesi vicini. Verranno anche discussi anche gli ultimi sviluppi nella regione, in particolare per quanto riguarda la situazione nella regione del Sahel e la crisi libica, alla luce dei risultati dell'incontro dei Paesi limitrofi che si è tenuto ad Algeri il 30 e 31 agosto. (Ala)