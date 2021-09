Afghanistan: Germania continuerà a inviare aiuti tramite Oms

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania continuerà ad inviare aiuti all'Afghanistan con il ponte aereo per il Paese ce l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) intende istituire. È quanto affermato dal ministro della Cooperazione economica e dello sviluppo tedesco, Gerd Mueller, nel corso di un'intervista rilasciata al quotidiano “Rheinische Post”. In particolare, l'esponente dell'Unione cristiano-sociale (Csu) ha dichiarato: “Non abbiamo dimenticato la gente in Afghanistan”. Mueller ha quindi aggiunto che, “per tale motivo”, ha discusso con il direttore generale dell'Oms, Tedros Adhanom Ghebreyesus, come la Germania sosterrà “il previsto ponte aereo” dell'organizzazione per l'invio in Afganistan di medicinali e vaccini contro il Covid-19.(Geb)