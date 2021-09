Roma 2021: Baglio-Ricci (Pd), con Gualtieri sindaco proposte concrete su salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Roberto Gualtieri è il primo candidato sindaco che ha fatto della sanità un punto centrale del suo programma per Roma, evidenziando l'importanza dell'integrazione socio-sanitaria. La pandemia ha mostrato l'importanza della salute come bene più prezioso e il valore delle donne e degli uomini che ogni giorno si impegnano per garantirla". Così, in una nota congiunta, Valeria Baglio, responsabile Sanità e Welfare Pd Lazio e Marco Ricci, coordinatore Circoli Pd Sanità Lazio. "La regione Lazio - aggiungono - ha gestito in modo eccellente questa emergenza e, secondo le previsioni, sarà la prima regione italiana a raggiungere l'immunità di gregge il 10 settembre. Un grande risultato che ci spinge a guardare con ottimismo al futuro. Per fare di Roma un polo della salute innovativo ed efficiente dovremo utilizzare al meglio le risorse già stanziate, quelle comunitarie disponibili e quelle del Pnrr. L'obiettivo di realizzare 60 Case di Comunità, 15 Ospedali di Comunità, 15 centrali operative per la telemedicina e il telemonitoraggio potrà costituire un enorme passo in avanti per assistere nel proprio domicilio le persone, in particolare quelle con patologie croniche e con più difficoltà di movimento. Vogliamo inoltre proseguire nel potenziamento e nell'innovazione della rete dell'emergenza su cui è già impegnata la Regione Lazio, portando avanti il processo di digitalizzazione e costruire il primo grande ospedale pubblico veterinario del Paese. Roma deve diventare la Capitale di una salute diffusa e territoriale in grado di raggiungere tutte e tutti".(Com)